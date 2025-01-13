Köprü ücretleri ne kadar oldu? Fiyatları duyan Mahsun Kırmızıgül zamlara tepki gösterdi: Asgari ücrete yapılan zam...

Köprü, otoyol ve tüneller geçiş ücretlerine zamn geldi. İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti otomobiller için 47 TL'ye çıktı, minibüsler için 60 lira, motosiklet ücreti ise 20 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücreti otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu. Osmangazi köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 790 lira olarak belirlendi.

Mahsun Kırmızıgül zamlara sosyal medya hesabından isyan etti.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şunları yazdı:

"Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!"