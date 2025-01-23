"Yanıma gelmeyin" demişti! Tanyeli grip oldu: Solunum cihazına bağlandı

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumuna dair sık sık paylaşım yapan Tanyeli, ziyaretçi yasağına uymayanlara sert tepki göstermişti.

Tanyeli, “Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler…” diyerek durumu açıklamıştı. Ancak gelen son haberler, sevenlerini endişelendirdi.

ZİYARETÇİ YASAĞI KOYULDU

Uzun süredir hastanede tedavi gören Tanyeli, ziyaretçi akınının ardından grip oldu ve hastalığı oldukça ağır geçirdi. Durumu ağırlaşan Tanyeli, solunum cihazına bağlandı. Doktorları, yaşanan bu gelişme sonrası hastanın tedavi sürecini olumsuz etkilememek için ziyaretçi yasağını yeniden uygulamaya aldı.