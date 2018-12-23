Mahir İpek ve Veda Yurtsever boşandı

‘Seksenler’, ‘Mandıra Filozofu’, ‘Hükümet Kadın’, ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' gibi dizilerde oynayan Mahir İpek ile 20 yıl evli kalan meslektaşı Veda Yurtsever İstanbul Aile Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın ilk celsesinde anlaşmalı olarak boşandı.

Sözcü'nün haberine göre; ‘Beyaz Karanfil’, ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ filmlerle adını duyuran Veda Yurtsever, bir süre önce mahkemeye boşanma dilekçesi sunmuştu. Yurtsever’in ‘davacı', Mahir İpek’in ise ‘davalı' olarak yer aldığı dilekçede “dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik” denildi.

DOSTLUK DEVAM ETSİN DİYE BOŞANMA KARARI ALDILAR

Boşanma dilekçesinde, 1998’de davalı Mahir İpek ile evlendiklerini, bu evlilikten 2003 yılında bir çocuklarının dünyaya geldiğini belirten Yurtsever; “Davalı Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik. Karşılıklı olarak ve anlaşarak boşanmayı kabul ve beyan ettik” dedi.

20 DAKİKA SÜRDÜ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Yurtsever ve İpek birlikte geldi. Yaklaşık 20 dakika süren davada taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını ve her türlü sonuçları hakkında bir anlaşmaya vardıklarını mahkeme hakimine iletti.

TAZMİNAT TALEPLERİ OLMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanma protokolü doğrultusunda boşanmalarına karar verdi. Tarafların birbirlerinden herhangi tazminat ya da nafaka talebi olmadığı öğrenildi.

