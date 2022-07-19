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Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken ev sahibi yakaladı

19.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde Holly Cheesman, Palm Beach'teki lüks bir sahil evinin önünde fotoğraf çekmek için soyundu. O anların, evin güvenlik kamerasına yakalanan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken ev sahibi yakaladı

Bir sosyal medya fenomeni olan Avustralyalı Holly Cheesman, sahil şeridindeki lüks bir konutun bahçesinde fotoğraf çekmek için soyunurken görüntülendi. Pantolonunu çıkarıp pozunu verdiği anlar, evin güvenlik kamerasına yakalandı. O anın görüntüleri, Cheesman'ın paylaşımından daha çok gündem oldu.

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GARİPSEMEDİ

Ev sahibi Nick McDonald's, güvenlik kameraları tarafından bahçede bir hareketlilik olduğuna dair uyarılınca dışarı çıktığını anlattı. Evi kendisi tasarlayan ve inşa eden Nick, mülkün oldukça estetik tasarlandığını ve güzel bir atmosfere sahip olduğunu bildiği için durumu garipsemedi.

soyundu

Kendisini gördüklerinde, Holly ve arkadaşlarının gülümseyip ''Burada biraz fotoğraf çekinmemin bir sakıncası yok, değil mi?'' diye sorduklarını anlatan Nick, bunda bir sorun görmedi.

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GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

KOT

Olayın ardından Holly, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak fotoğraftan çok yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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