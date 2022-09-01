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Mahkemeden Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için Gülşen hakkında konuşma yasağı!

01.09.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 gün tutuklu kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edilen Gülşen, Söylemezsem Olmaz isimli televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden 3 sunucu hakkında tedbir talep etti. Mahkeme sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında Gülşen’in hakkında 1 ay süreyle konuşmama kararı verdi.

Mahkemeden Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için Gülşen hakkında konuşma yasağı!

Nisan ayında İstanbul'daki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen, Beyaz TV'deki ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucuları için harekete geçti.

Gülşen, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen’in hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetti.

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"CEZA ÇEKMESİNİ NORMAL BULUYORUM"

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede “Söylemezsem Olmaz” adlı programın sunucuları Gülşen için, “fikrinden dolayı yargılanırken ağlamasın, bir müddet, ufak da olsa ceza çekmesini normal buluyorum, 10 gün de olsa bir ceza çekmesini istiyorum, konser de veremeyecek, bu da güzel” "yanlış gidiyorsun dedik" şeklinde hakaret içerikli cümlelere yer verildi.

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"PSİKOLOJİK ŞİDDETE DEVAM EDECEKLERİNİN DE BİR DELİLİDİR"

Kullanılan cümlelerin eleştiri sınırını aştığını savunan Gülşen’in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, ”Davalıların objektiflikten uzaklaşarak, husumetli oldukları müvekkile uygulanan adli kontrolden son derece keyif aldıklarını da göstermekte olup, gerek soruşturma, gerek gözaltı, gerekse tutuklanma ve tahliye sürecindeki yargıya taşıyacak olduğumuz hukuksuzluklara karşı da yargı sürecini etkileyen beyanlar olup, müvekkile 1 yıldır uyguladıkları psikolojik şiddete devam edeceklerinin de bir delilidir” dedi.

BİR AY BOYUNCA KONUŞMAMA KARARI

Talebi değerlendiren mahkeme Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay Gülşen’e yönelik şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Seren Serengil Arto Gülşen
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