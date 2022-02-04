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Mahkum dizisinde Kadir Şeker göndermesi: Adalet mi bu?

04.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Onur Tuna İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.

Konya'da kadına şiddeti engellemek için araya giren ve yaşanan arbede sırasında şiddet faili Özgür Duran'ın ölümünde fail olarak yargılanan Kadir Şeker'in aldığı cezaya gönderme yapıldı.

KADİR ŞEKER OLAYI HATIRLATILDI

Dizide 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Mahkum dizisinde Barış karakteri, , "Adam kadını öldürürken araya gir, katil ol! Adalet mi bu?" sözleriyle Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.

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Onur Tuna
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