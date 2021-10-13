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  4. Son Dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Yargıtaydan flaş karar

Son Dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Yargıtaydan flaş karar

13.10.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasının yüksek olduğunu belirterek bozulmasını istedi.

Son Dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Yargıtaydan flaş karar

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesine 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker’in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını istedi. Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan, ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasının yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'ne kararın bozulmasını istedi. Bizler 1'inci Ceza Dairesi'nin vereceği kararı bekliyoruz'' dedi.

KADİR ŞEKER'İN AĞABEYİ: UMUT OLUR UMARIM

Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi. Şeker, "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı, ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım" dedi.

(DHA)

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