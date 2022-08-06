Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Bir süredir ekranlarda olan Melike İpek Yalova son zamanların popüler oyuncularından biri oldu. Mahkum dizisinde oynadığı Büge rolü ile gönüllere taht kuran Yalova, sosyal medya pozuyla gündeme geldi.

YATARAK POZ VERDİ!

Melike İpek Yalova oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Yalova, yatarak poz verdi.

Yalova'nın o pozuna, "Yandı buralar", "Çok güzel" gibi yorumlar geldi.

Melike İpek Yalova'nın Instagram'da 728 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Yalova'nın Instagram pozları...





