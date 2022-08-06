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Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

06.08.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Müjgan rolü ile oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sonra Mahkum dizisinin Büge'sine hayat veren Yalova, pozlarıyla da ilgi görüyor.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Bir süredir ekranlarda olan Melike İpek Yalova son zamanların popüler oyuncularından biri oldu. Mahkum dizisinde oynadığı Büge rolü ile gönüllere taht kuran Yalova, sosyal medya pozuyla gündeme geldi.

YATARAK POZ VERDİ!

Melike İpek Yalova oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Yalova, yatarak poz verdi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Yalova'nın o pozuna, "Yandı buralar", "Çok güzel" gibi yorumlar geldi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Melike İpek Yalova'nın Instagram'da 728 bin takipçisi bulunuyor.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

İşte Yalova'nın Instagram pozları...

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

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Melike İpek Yalova
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