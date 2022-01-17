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  4. Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

17.01.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Mahkum dizisinde sergilediği performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu da oyuncu çıktı. Kardelen Hacıoğlu, güzelliğiyle görenleri büyüledi

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisiyle seyirciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

1985 doğumlu İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girmeye hak kazanan oyuncu, birinci sınıftayken okulu bıraktı.

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

İsmail Hacıoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kardeşi Kardelen Hacıoğlu'nun, Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynadığını duyan şaşıp kaldı.

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Abisinden farklı olarak gözlerden uzak bir yaşam süren Kardelen Hacıoğlu, güzelliğiyle de dikkat çekti.

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Sosyal medyada epey aktif olan Kardelen Hacıoğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

İşte Kardelen Hacıoğlu'nun Instagram paylaşımları...

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu


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İsmail Hacıoğlu
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