Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliği olay oldu

Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum dizisiyle seyirciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

1985 doğumlu İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girmeye hak kazanan oyuncu, birinci sınıftayken okulu bıraktı.

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.

İsmail Hacıoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kardeşi Kardelen Hacıoğlu'nun, Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynadığını duyan şaşıp kaldı.

Abisinden farklı olarak gözlerden uzak bir yaşam süren Kardelen Hacıoğlu, güzelliğiyle de dikkat çekti.

Sosyal medyada epey aktif olan Kardelen Hacıoğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Kardelen Hacıoğlu'nun Instagram paylaşımları...



