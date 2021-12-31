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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer isyan etti! "Bu fotoğraf hiç unutulmayacak mı?"

31.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yumurta diyetiyle bir ayda 10 kilo verdiğini açıklayan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Hayatında biri olmadığından bahseden genç şarkıcı, kilolu olduğu dönemde çekilen bir fotoğrafının kullanılmasına isyan etti.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer isyan etti! "Bu fotoğraf hiç unutulmayacak mı?"

Daha önce “Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum” açıklamasıyla gündeme gelen Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, şimdilerde ise fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor.

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90 KİLODAN 50'YE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl 40 kilo verdiğini açıklayan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem, “40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu" demişti.

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Tuncer, sözlerine; Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, "Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum" diye ciğerim sökülene kadar ağladım" şeklinde devam etmişti.
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"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Şimdilerde 36 beden olan ve zaman zaman yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Tuncer, bugün 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Hayatında kimse olmadığını açıklayan Tuncer, zekanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

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O FOTOĞRAFA İSYAN ETTİ

Ardından bir sürü dövmesi olduğundan bahseden Tuncer, kilolu olduğu dönem çekilen bir fotoğrafının ekrana verildiğini görünce isyan etti. Ünlü şarkıcı, o karenin hikayesini ve yaşadıklarını anlattı.

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"BUNU SÜREKLİ GÖSTERİRSENİZ SEVGİLİM OLMAZ"

"Bu fotoğraf hiç unutulmayacak mı? Bunu sürekli gösterirseniz sevgilim olmaz. Fotoğrafta Kıbrıs'taydık, o gün tüm masayı yedim" diyen Tuncer, ‘Tabu’ adlı şarkısının klibi öncesi yaptığı yumurta diyetiyle ilgili şöyle konuştu:

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YUMURTA DİYETİNE AÇIKLIK GETİRDİ

"Ben sürekli yumurta yemiyorum. O sırada sporcu diyeti yaptım. Klip çekecektim tarih de belliydi. Hızlıca forma girmek için yani sürekli yapılacak bir şey değil. Üç gün yapılıyor, iki gün yapılıyor. Çok hızlı kilo verdim o dönem. Bir ayda 10 kilo olması lazım. Artık yapmıyorum, sarkacağım diye korkuyorum."

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Mahmut Tuncer
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