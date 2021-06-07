Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e: Neden sürekli ağlıyorsun?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show'un son bölümü gündem oldu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, silahlı suikaste uğramasının ardından uzun süre tedavi görmüştü. Tatlıses, hayranlarının ne zaman ekrana döneceği sorusunu, geçtiğimiz aylarda sonlandırmış ve bir Türk televizyonu efsanesi olan İbo Show'u yeniden yapmaya başlamıştı. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' son bölümü ise önceki akşam ekrana geldi. Programın son bölümüne Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oldu. Programın konukları arasında yer alan Gülben Ergen ve Özgür Alter şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Öte yandan usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın İbrahim Tatlıses ile dostluğu herkesi duygulandırdı. Tam 35 yıl boyunca Tatlıses'in kendisini evden alıp dolaşmaya gittiklerini anlatan Akbaş, bir gün Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi. Bu anıları dinlerken duygulanan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. İmparator, "35 sene boyunca bir kere de 'Nereye gidiyoruz? Ölmeye mi gidiyoruz kalmaya mı?' diye sormadı" dedi