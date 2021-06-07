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  4. Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e: Neden sürekli ağlıyorsun?

Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e: Neden sürekli ağlıyorsun?

07.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'İbo Show'un son bölümünde konuk olan Mahmut Tuncer İbrahim Tatlıses'in yine ağlamasına isyan etti. Tuncer "Neden sürekli ağlıyorsun?" diyerek sitemde bulundu.

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show'un son bölümü gündem oldu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, silahlı suikaste uğramasının ardından uzun süre tedavi görmüştü. Tatlıses, hayranlarının ne zaman ekrana döneceği sorusunu, geçtiğimiz aylarda sonlandırmış ve bir Türk televizyonu efsanesi olan İbo Show'u yeniden yapmaya başlamıştı. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' son bölümü ise önceki akşam ekrana geldi. Programın son bölümüne Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oldu. Programın konukları arasında yer alan Gülben Ergen ve Özgür Alter şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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Öte yandan usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın İbrahim Tatlıses ile dostluğu herkesi duygulandırdı. Tam 35 yıl boyunca Tatlıses'in kendisini evden alıp dolaşmaya gittiklerini anlatan Akbaş, bir gün Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi. Bu anıları dinlerken duygulanan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. İmparator, "35 sene boyunca bir kere de 'Nereye gidiyoruz? Ölmeye mi gidiyoruz kalmaya mı?' diye sormadı" dedi

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Mahmut Tuncer de yedi kez küsüp barıştığı İbrahim Tatlıses'e sitem etti. Tuncer, "Neden ağlıyorsun böyle? Ne günler yaşamışız bak ne güzel diye sevinsene. Allah seni çocuklarına bağışladı. Ağlamaya ne gerek var, aslan gibisin. Böyle bizi de duygulandırıyorsun. Sen ağlayınca biz de ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Mahmut Tuncer
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aslında ne ağlıyon kardeşim adam gibi yaşamadın bari başına geleni adam gibi karşıla demek istemiş bence.

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