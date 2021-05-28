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Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli?

28.05.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Tuncer, yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk olması ile gündeme geliyor. Uzun süredir arası açık olan ikili Star Tv'nin fenomen programı İbo Show'da buluşuyor. Mahmut Tuncer'in yaşı ve hayatı ise programın ardından merak konusu oldu. İşte, Mahmut Tuncer hakkında merak edilenler...

Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mahmut Tuncer uzun süredir küs olduğu ve programına asla katılmam dediği İbrahim Tatlıses'in konuğu oluyor. İkilinin neden küstüğü merak edilirken, Mahmut Tuncer kimdir ve kaç yaşındadır soruları da gündem oluyor. İşte, Mahmut Tuncer'in hayatı ve kariyeri...

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğan Mahmut Tuncer ailesinin beşinci çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenen Tuncer bir dönem Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Ses sanatçısı olmak konusunda bir hayali olmayan ünlü sanatçı hayatını futbolcu olarak devam ettiriyordu.

Arkadaşlarının yanında zaman zaman şarkılar söyleyen Mahmut Tuncer, çevresindekiler tarafından çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 tarihinde Urfa'nın kurtuluşunu kutladıkları gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince teknik direktörü sahneye onun çıkmasını istedi ve böylece Mahmut Tuncer ilk defa sahneye çıktı.

Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya geldiğinde Mahmut Tuncer ile tanıştı. Yanıkoğlu, "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Mahmut Tuncer’i Ankara'ya götürdü. Günlük 2.500 TL karşılığında bir pavyonda sahneye çıkan ünlü isim aynı mekanda sahne alan Belkıs Akkale’den halk müziği hakkında çok şey öğrendi.

1979’da TRT Radyosu'nun açtığı sınavda birinci olan Mahmut Tuncer 1980’de "Uyandım Sabah ile" isimli ilk albümünü piyasaya sürdü. Sonrasında ise hemen her yıl bir albüm çıkaran Tuncer, Flash TV'de uzun dönem eğlence programı sundu
Mahmut Tuncer ses sanatçılığının yanı sıra 20 filmde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca 80 tane besteye de imza attı.

Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk babasıdır.

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Mahmut Tuncer İbo Show
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