Mahsa Amini için çırılçıplak soyundu! Tahran doğumlu aktristen cesur destek

Videoda, Elnaaz'ın yavaş yavaş başörtüsünü ve diğer kıyafetlerini çıkardığı görülüyor. Genç kadın böylece hiç kimsenin bir kadına nasıl giyineceğini sormaya hakkı olmadığını belirtiyor. Video ile birlikte paylaşılan uzun bir notta ise şunlar yazıyor: "Dünyanın herhangi bir yerindeki her kadın, nereli olursa olsun, canının istediği şeyi istediği yerde ve istediği zaman giyme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir erkek ya da başka bir kadın onu yargılama veya başka bir şekilde giyinmesini isteme hakkına sahip değil.''

''ÇIPLAKLIK DEĞİL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ''

'Çıplaklığı' değil 'ifade özgürlüğünü' savunduğunu belirten Norouzi, "Herkesin farklı görüş ve inançları vardır ve bunlara saygı duyulması gerekir. Demokrasi karar verme gücüdür... Her kadının bunu yapma gücü olmalı. Kendi bedeninle ilgili kendin karar ver! Çıplaklığı teşvik etmiyorum, seçim özgürlüğünü teşvik ediyorum!" diye ayrıca ekledi.

PROTESTOLARI ANLATTI

Oyuncu-model daha önce yaptığı bir açıklamada İran'daki şiddetli protestolardan da söz etmişti. Bir insan hakları ihlali olduğu için ülkede olan biteni konuşmanın çok önemli olduğunu söyleyen Norouzi, ''İnsanlar dışarıdaki insanlarla iletişim kuramasın diye interneti kestiler" dedi. Hatta tüm iletişim kanalları bloke olduğu için ailesiyle bile iletişim kuramadığını açıkladı.



