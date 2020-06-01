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Mahsun Kırmızıgül ABD Başkanı Trump'ı ti'ye aldı: Kilisede şarap da içmişler mi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd isimli siyah vatandaşın polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolardan sol grup Antifa'yı sorumlu tutması ve resmen 'terör örgütü' olarak sayılacağını duyurmasına, "Kilisede şarap da içmişler mi?" diye yazdı.

Mahsun Kırmızıgül ABD Başkanı Trump'ı ti'ye aldı: Kilisede şarap da içmişler mi

ABD’de siyahilere yönelik polis şiddetine karşı devam eden protestolarda dünyanın ilgisini çeken ilk isim Başkan Donal Trump oldu.

Trump son açıklamasında, "Şiddet olaylarına Antifa ve diğer radikal sol gruplar liderlik ediyor" dedi ve ANTIFA grubunu 'terörist' olarak nitelendirdi.

Bu açıklamasını türkücü Mahsun Kırmızıgül ise ti'ye aldı.
Gezi olayları döneminde medyanın 'Camide bira içtiler' iddiasına atıfta bulunan Mahsun Kırmızıgül, Trump’a seslenerek, “Kilisede şarap da içmişler mi” diye yazdı.

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