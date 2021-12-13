Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl sonra yeni şarkılar! Yılbaşı özel konseriyle ekranda olacak

Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra müzik hayatına geri döndü. 16 yıl boyunca özellikle sinema filmlerine odaklanan ünlü şarkıcı, 'Hoş Geldin' isimli yeni albümünü tamamladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kırmızıgül, yeni şarkılarını ise ilk defa yılbaşı akşamı hayranlarıyla buluşturacak. Show TV, 31 Aralık yılbaşı akşamı ‘Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel’ programını ekrana getirecek.

'Hoş Geldin' isimli yeni albümünden şarkılarını bu özel gecede sevenlerine seslendirecek olan Mahsun Kırmızıgül, programının tanıtım videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.



