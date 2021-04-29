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Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın

29.04.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının sürerken aşı tartışmaları da sık sık gündeme geliyor. Mahsun Kırmızıgül de aşı konusundaki fikrini sosyal medyadan paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın

Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada gündeme dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomik nedenlerden dolayı hayatları bitmiş, uçurumun kenarında olan milyonlar var. İnsanların en zor zamanlarında içi boş siyasi kavgaları, gündem değiştirme çabalarını bir kenara bırakın. İnsanlar ölüyor. Normale dönmenin yolu aşıdan geçiyor. Türklerin bulduğu aşıyı alın" ifadelerini kullandı.

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Kırmızıgül'ün bu paylaşımı takipçilerinin bir kısmının ise kafasını karıştırdı. Ünlü şarkıcının bu yorumuna "Türk aşısı bulundu mu?", "Hangi aşı?" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam bu konuda hakli

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