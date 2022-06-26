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Mahsun Kırmızıgül'ün Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! "Kıymayın efendiler!"

26.06.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün canlı müzik yapmasını engellendi ve polis sesi kapattı. Kırmızıgül, engellenince müzik sistemine gerek olmadığını açıkladı ve şarkılarını söylemeye devam etti.

Mahsun Kırmızıgül'ün Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! "Kıymayın efendiler!"

Yani albümüyle gündemde olan Mahsun Kırmızıgül Yalıkavak Gala’da sahne aldı. Ancak Mahsun Kırmızıgül'ün sahnesinde ilginç anlar yaşandı.

Polis, Yalıkavak Gala’da sahne alan Mahsun Kırmızıgül’ün canlı müzik yapmasını engelledi ve sesi kapattı.

Ünlü sanatçı, ‘Bu gece gelen herkes bizim misafirimiz’ dedi ve şarkılarını mikrofonsuz okuyarak programına devam etti. Kırmızıgül, orkestrası engellenince müzik sistemine gerek olmadığını açıkladı ve çıplak sesle şarkı söyledi.

"TEPKİSİZ KALMADI"

Yalıkavak Gala’nın işletmecisi Şefik Öztek ise o anları paylaşarak “Bürokratik engeller çıksa da karşımıza, yıkılmadık ayaktayız" dedi.

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Mahsun Kırmızıgül ise açıklamasında "16 yıl sonra Bodrum'a çıkıyorum ama maalesef sesimizi kıstılar. Ben bu akşam canlı okuyacağım. Yapmayın efendiler, kıymayın efendiler! bu güzel mekana, sanatçı ve sanata yazık ediyorlar" dedi.

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Mahsun Kırmızıgül
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