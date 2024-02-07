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  4. İfşa videosu sonrası boşanmıştı! Mahsun Kırmızıgül ve eski karısı ilk kez yan yana

İfşa videosu sonrası boşanmıştı! Mahsun Kırmızıgül ve eski karısı ilk kez yan yana

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Mahsun Kırmızıgül, 2016 ve 2022 yılları arasında Ece Binay ile olan evliliğinden bir kızı ve bir de oğlu bulunuyor. Eski eşler Kırmızıgül ve Binay kızları Lavin rahatsızlanınca apar topar hastaneye koştu.

İfşa videosu sonrası boşanmıştı! Mahsun Kırmızıgül ve eski karısı ilk kez yan yana

Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, ABD’nin Los Angeles şehrinde evlenmişti. Ünlü çiftin altı yıllık evliliği, Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitmişti.

O dönem Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınla videosu ifşa olunca gündem olmuştu. İfşa videosu sonrası Binay boşanma davası açmıştı.

Şarkıcı özel bir hastanenin acilinden çıkarken görüntülendi. Kırmızıgül'ün kızı Lavin rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

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"ÇOK ŞÜKÜR BİR SORUN YOK"

Posta'nın haberine göre, hastane çıkışında Lavin'le birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, "Arkadaşlar önemli bir şey yok başta bir şey var sandık telaşlandık ama çok şükür bir sorun yok şimdi evimize gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül daha sonra kızıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Ece Binay ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kendi arabasıyla hastaneden ayrıldı.

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Mahsun Kırmızıgül
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