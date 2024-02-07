İfşa videosu sonrası boşanmıştı! Mahsun Kırmızıgül ve eski karısı ilk kez yan yana

Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, ABD’nin Los Angeles şehrinde evlenmişti. Ünlü çiftin altı yıllık evliliği, Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitmişti.

O dönem Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınla videosu ifşa olunca gündem olmuştu. İfşa videosu sonrası Binay boşanma davası açmıştı.

Şarkıcı özel bir hastanenin acilinden çıkarken görüntülendi. Kırmızıgül'ün kızı Lavin rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR BİR SORUN YOK"

Posta'nın haberine göre, hastane çıkışında Lavin'le birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, "Arkadaşlar önemli bir şey yok başta bir şey var sandık telaşlandık ama çok şükür bir sorun yok şimdi evimize gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül daha sonra kızıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Ece Binay ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kendi arabasıyla hastaneden ayrıldı.







