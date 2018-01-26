MAGAZİN

Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay aynı dizide buluşuyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 20:40 | Son Güncelleme 12 saat önce

Müzik piyasasından uzaklaşıp kendini sinema sektörüne veren Mahsun Kırmızıgül, TV ekranına dönüyor. Kırmızıgül, 13 yıl sonra Nurgül Yeşilçay ile aynı dizide rol alacak.

Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay aynı dizide buluşuyor!

Vezir Parmağı’nda büyük gişe şoku yaşayan Mahsun Kırmızıgül, geçen yıllarda aldığı dizi çekmeme kararından da vazgeçmiş olacak.

Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül, yaptığı filmlerle son dönem sinemada ses getirmişti. Televizyon ekranlarına uzun bir ara veren Kırmızıgül, geri dönüyor.

1982 YILINDA ÇEKİLEN FİLMDEN DİZİ YAPACAKLAR
1982 yılına ait Gülsüm Ana filminden esinlenecek olan dizinin başrolünde Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay yer alacak.

Son filmi ‘Vezir Parmağı’nda büyük gişe şoku yaşayan Mahsun Kırmızıgül, geçen yıllarda aldığı dizi çekmeme kararından da vazgeçmiş olacak. (Sözcü)

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