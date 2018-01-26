Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay aynı dizide buluşuyor!

Vezir Parmağı’nda büyük gişe şoku yaşayan Mahsun Kırmızıgül, geçen yıllarda aldığı dizi çekmeme kararından da vazgeçmiş olacak.
Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül, yaptığı filmlerle son dönem sinemada ses getirmişti. Televizyon ekranlarına uzun bir ara veren Kırmızıgül, geri dönüyor.
1982 YILINDA ÇEKİLEN FİLMDEN DİZİ YAPACAKLAR
1982 yılına ait Gülsüm Ana filminden esinlenecek olan dizinin başrolünde Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay yer alacak.
Son filmi ‘Vezir Parmağı’nda büyük gişe şoku yaşayan Mahsun Kırmızıgül, geçen yıllarda aldığı dizi çekmeme kararından da vazgeçmiş olacak. (Sözcü)
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