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Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için kararını verdi! Prestij Meselesi vizyondan çekildi

08.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği, müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu edinen Prestij Meselesi filmi 3 Şubat Cuma günü vizyona girmişti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yapım şirketi filmi vizyondan çekti....

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için kararını verdi! Prestij Meselesi vizyondan çekildi

Ünlü sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Prestij Meselesi" filmi, geçen cuma seyirciyle buluşmuştu. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yapım şirketi, film hakkında yeni bir karar vererek Prestij Meselesi'ni vizyondan çektiklerini sosyal medyadan duyurdu.

Prestij Meselesi 2

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan hikayelerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filmi 3 Şubat tarihinde vizuyona girmişti.

Prestij Meselesi 1

PRESTİJ MESELESİ VİZYONDAN ÇEKİLDİ

Boyut Film yazılı bir açıklama yaptı ve filmini vizyondan çektiğini duyurdu. Filmin yapım şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence, müzik ve komedi unsurları barındıran 'Prestij Meselesi' filmimizin gösterimine devam etmesini doğru bulmuyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında "Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat'ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül'ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

boyut film

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Mahsun Kırmızıgül

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