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Mahur isminin anlamı nedir, özellikleri nelerdir? Mahur ismi Kur'an'da geçiyor mu, ismin kökeni nedir?

11.05.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olmak isteyen kişiler isimlerin anlamlarını ve kişi üzerindeki etkilerini sıklıkla araştırırlar. Birçok ebeveyn adayı çok duyulmamış, kendine has ve nadir olan isimleri çocuklarına koymak isterler. Bununla beraber bebeğe verilecek ismin güzel bir anlamı taşıması da son derece önemlidir. Mahur da çok duyulmamış isimler arasında yer alır. Günümüzde bu tip isimlerin ne anlama geldiğini öğrenmek çok kolay hâle geldi. Peki, Mahur adı ne anlama gelir?

Mahur isminin anlamı nedir, özellikleri nelerdir? Mahur ismi Kur'an'da geçiyor mu, ismin kökeni nedir?

Bir bebek sahibi olacağını öğrenen aileler için en heyecan verici olan süreçlerden biri bebekleri için uygun bir isim seçmektir. Söz konusu çocuğuna isim seçmek olduğunda ailelerin birden fazla dikkat ettiği konu olabilir. Bazen ebeveyn adayları bebeklerine kendi tanıdıklarından birinin adını vermek isteyebilir ya da hayranlık duyduğu bir ünlünün ismini çocuğuna koymak isteyebilir. Bunun yanı sıra hiç duyulmamış isimleri de tercih etmek isteyenler olabilir. Pek çok insana göre isimlerin hem kişilik hem de karakter üzerinde iyi veya kötü etkileri bulunur. Bu tür etkenler de göz önüne alındığında isimlerin anlamları ve analizleri daha fazla önem kazanır.

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Mahur isminin anlamı nedir?

Mahur Türkçede çok duyulmayan kelimelerden bir tanesidir. Bunun gibi çok duyulmamış ve kulağa farklı gelen kelimeler bebek ismi olarak tercih edilebilir. Bu nedenle pek çok ebeveyn adayı bu ismin anlamını merak ettiğinden mahur ne demek diye araştırma yapmaktadır. Mahur isminin kökeni araştırıldığı zaman kelime anlamı olarak TDK'de "klasik Türk müziğinde ele alınmış olan bir makam" anlamı karşımıza çıkar. Mahur isminin kökeni Farsçaya dayanır. Farsçadan dilimize geçen mahur kelimesi, günümüzde ebeveyn adaylarının bebeklerine koymak istediği isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk müziğinde görülen bu makamın ise neşeli, şen bir makam olduğu bilinir. Bu sebeple ebeveynler, çocuğunun neşeli olması inancıyla Mahur ismini tercih edebilirler.

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Mahur ismi Kur'an'da geçiyor mu?

Mahur kelimesi dilimizde çok bilinmese de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bir sözcüktür. İsim olarak düşünüldüğünde hem kız hem de erkek çocuklarına koyulabilecek isimlerden biridir. Pek çok ebeveyn bebeğine isim verirken ismin Kur’an’da geçip geçmediğine önem verirler. Mahur ismi Kur’an’da geçmemektedir.

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Mahur ismi özellikleri nelerdir?

Farsça kökenli olan Mahur isminin harf analizi ve Mahur ismi özellikleri şu şekildedir:

  • M: Bu harf eğlenceyi seven, aynı zamanda hayata gerçekçi bakmayı beraberinde getirir. Yoğun enerji barındırır ve ticari zekayı güçlendirir.
  • A: Liderlik özelliği aşılar. Aynı zamanda bu harf gururlu bir kişiliği destekler.
  • H: Lider olma isteğini destekler. Bu harfin geleneklerine bağlı ve sakin bir karakteri vardır.
  • U: Kişiye durgun bir hava verir. Aynı zamanda hümanist insanların harfidir.
  • R: Tereddütlü bir karakteri temsil eder. Bununla beraber kibrin de sembolüdür.
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