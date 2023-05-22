Esma isminin anlamı nedir, özellikleri nelerdir? Esma ismi Kur'an'da geçiyor mu, ismin kökeni nedir?

Anne ve baba adayları için bebek haberini aldıktan sonra verilen en önemli kararlardan biri isim kararlaştırmaktır. Bazı ebeveynler güncel ve fazla kimsede olmayan isimleri tercih ederler. Bazı ebeveynler ise daha geleneksel isimleri tercih ederler. Ebeveynlerin isim verme sürecinde çeşitli kriterleri bulunur. Kimi ebeveynler anlamı sebebi ile isim tercih edebilirken kimi ebeveynler ise popülaritesi sebebi ile isim tercih edebilir. Bazı isimler sadece kız bebekler içinken bazı isimler sadece erkek bebeklere konabilir. Bununla beraber erkek ve kız bebekler için ortak kullanılabilen isimler bulunur. Esma ismi de son dönemlerin popüler olan kız isimlerindendir. Bu sebeple Esma ismi ve anlamı ile ilgili araştırmalar anne ve babalar tarafından yapılmaktadır.

Esma isminin anlamı nedir?

Anne ve baba adayları tarafından verilen en önemli kararlardan biri bebeğe isim koyma sürecidir. Evlatlarının bir ömür boyu taşıyacağı ismi seçmek aile tarafından verilecek zor kararlardan biridir. Bebeğe isim koyma sürecinde aileler tarafından çeşitli kriterler ön plana çıkabiliyor. Özellikle ismin anlamı, popüler olması veya ender görülen bir isim olması gibi kriterler ebeveynler tarafından tercih sebebi olabiliyor. Esma ismi de anlamı merak edilen bir kız ismidir. Esma ismi popüler olduğu için anlamı da sıklıkla internet üzerinden araştırılmaktadır. "Esma ne demek?" sorusu için Esma isminin anlamı:

Etkileyici, yaptırıcı

Kader, nasip

Cilveli, çok güzel

Esma ismi Kur'an'da geçiyor mu?

Anne ve baba adayları için bebeklerine koyacakları ismin Kur'an’da geçmesi önemli bir kriter olabilmektedir. Esma ismi kız çocuklarına konulan ve oldukça popüler bir isimdir. Esma isminin kökeni Arapçadır. Esma ismi Kur'an’da geçen bir kız ismidir. Esma ismini koymak caizdir. Esma adı Kur'an'da birçok ayette geçer. Bakara suresi ve Araf suresinde Esma ismi geçer.

Esma ismi özellikleri nedir?

Genel olarak isimler ile kişilik ve karakterin doğrudan bir ilişkisi bulunmaz. Bununla beraber bazı genellemeler yapmak mümkündür. Esma ismindeki kişilerin genel olarak işlerini seven ve işkolik kimseler olduğu görülmüştür. Enerjileri yüksek kimseler olup, ev yaşamlarını sevdikleri görülür. Aile ve sevgi kavramlarına değer verirler.