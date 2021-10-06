Eğer bunu yapıyorsanız hiçbir faydasını göremezsiniz! Maksimum verim almak için bitki çaylarını bu yöntemle...

Kabul etmek gerek, bitki çayları tıpkı tutkal gibi birleştirici bir özelliğe sahip. Sıcacık ve isteğe göre balla tatlandırılmış bitki çaylarının açamayacağı sohbet ve bir araya getiremeyeceği insan yok gibi! Kışın soğuk hava ya da trafik yüzünden dışarı çıkmak istemeyip sevdikleriniz ile evde buluştuğunuzda da bitki çayları her şeye rağmen günü güzelleştirebilir. Bu mükemmel içecekler günümüzü güzelleştirmekle kalmayıp, doğal antibiyotik özellikleri sayesinde vücudumuzu mikroplara karşı korur ve bağışıklığımızı güçlendirir. Peki hayat kurtaran bu içecekleri nasıl hazırlamak gerekir? İşte ağzınıza layık bitki çaylarını demleme detayları...

1. HER BİTKİNİN KENDİNE HAS BİR DEMLEME YÖNTEMİ VAR

Bitki çayı hazırlarken ilk olarak klor oranı düşük su kullanmaya dikkat etmek gerekir. Pet şişedeki sular bu görev için son derece ideal.

Bitki çaylarını hazırlarken kaynamış suyu 1-2 dakika beklettikten sonra hazırladığınız çay karışımına ilave edin. Suyu kaynadığı anda eklemek bitki çayını kötü etkiler ve besin değerini kaybetmesine yol açar.

Kuru bitkileri 7-8 dakika, yaş ve taze bitkileri ise 2-3 dakika demlemek yeterli olur. Daha sonra bu bitkiler süzülüp tüketebilir.

2. BU BİTKİLERİ DEMLERKEN DİKKATLİ OLUN!

Bazı bitki çaylarının yağları uçucu olduğu için ağzı açıkken uçup gider. Bu nedenle nane, kekik, melisa ve lavanta gibi uçucu yağ içeren bitkiler kaynatılmaz.

Zencefil ve tarçın gibi sert kabuklu kök bitkiler ise demlenmez. Bunun yerine kısık ateşte 5 dakika kadar haşlanmaları gerekir.

Şayet çiçekli bitkiler ve kök bitkileri birlikte kullanarak bitki çayı hazırlamak isterseniz, o zaman önce kök bitkileri kısık ateşte 5 dakika kadar haşladıktan sonra altını kapatın. Sonrasında çiçekli bitkileri ekleyip üzeri kapalı bir biçimde demleyebilirsiniz.

3. BİTKİ ÇAYI HAZIRLARKEN HANGİ DEMLİĞİ KULLANMALISINIZ?

Bitki çayı hazırlarken cam ya da porselen demlik kullanmalısınız. Bu demlikler sayesinde çayın lezzetini zirveye taşırsınız. Ayrıca bu demlikleri sadece çay için kullanmaya özen gösterin.

