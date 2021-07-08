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Makyajlı ve makyajsız hali arasındaki farkı anlatan kadın ilginç bir itirafta bulundu: Erkekler bana babaanne diyor

08.07.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiffany Nicole olarak bilinen bir TikTok kullanıcısı, makyajlı ve makyajsız olarak kendini gösteren bir dizi dönüşüm videosu paylaştı. Sosyal medyada popüler hale gelen videolardan sonra Nicole, “Umrumda değil” diyerek tüm erkeklere meydan okudu.

Makyajlı ve makyajsız hali arasındaki farkı anlatan kadın ilginç bir itirafta bulundu: Erkekler bana babaanne diyor

Sosyal medyada özellikle makyaj ve kıyafet deneme videoları kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Tiffany Nicole isimli bir TikTok kullanıcısı değişim videolarında adeta bir akım başlattı. Milyonlarca görüntüleme alan videosunda Nicole, ilk olarak sabahlığıyla ve makyajsız haliyle görünüyor.

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Bu görüntüsünden 30 saniye sonra ise makyajlı ve bakımlı olarak bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Makyajlı ve makyajsız hali arasında büyük fark olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları Nicole’in videosunu sert bir diller eleştirdi. Makyaj olmayan haline bazı kullanıcılar ‘büyükanne’, bazı kullanıcılar ise ‘Vay canına, muhteşem’ yorumunu yaptı.

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TikTok hesabında yaklaşık 335 bin takipçisi bulunan Nicole, “Hayatımın çoğunda bedenimde mutsuzdum ve diğer kadınlara hayatın her aşamasında kendilerini sevmeyi öğretmeyi umuyorum. Bu platformun bana verdiği fırsatlar için çok minnettarım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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