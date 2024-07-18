Makyör kavgası büyüyor... Bülent Ersoy önce onu kovdu sonra programı bıraktı! Tolgahan Karataş'a Seren Serengil destek çıktı

MYNET-Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra Seray Sever’in de olduğu Dünya Güzellerim programında sular durulmuyor. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan programda bu defa makyör kavgası yaşandı.

Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'ın "sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içinde olduğunu" iddia ederek önce onu kovdu sonra da kendisi programı bıraktığını açıkladı.

Makyörünün kendisine "Ben homoseksüelim ve bazı ihtiyaçlarım var, bunları karşılamak için de kimseden izin almam" dediğini öne süren Ersoy, olay gecesi yaşananları Instagram hesabından yayınladı.

TOLGAHAN KARATAŞ'TAN AÇIKLAMA

Makyaj sanatçısı Karataş, Bülent Ersoy'un iddialarına karşılık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karataş, "Bülent Ersoy tarafından, hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla cinsel yönelimimi hedef alarak, konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığıma şeklindeki ithamlar dile getirilmiştir. Kabul edilemez ve hukuki olarak karşılıksız kalmayacak" dedi.

SEREN SERENGİL DESTEK ÇIKTI

Tüm bunlar yaşanırken konuya Seren Serengil'de dahil oldu. Tolgahan Karataş'ın makyörlüğünü yaptığı Serengil söz konusu durumun bir 'iftira' olduğunu söyleyerek Bülent Ersoya'a sert çıktı.

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tolgayı benim makyörüm olarak tanırsınız hepiniz.. Bülent Hanım'da benim makyajlarımı çok sever beğenir. Tolga'yı istemiş Tolga dünyanın en temiz en iyi kalpli en efendi insanlarından biridir. Makyörlüğünün dışında da son derece yardımsever bir insandır çantasını taşır sizi giydirir her türlü organizenizi yapar işinin dışında bile her türlü yardımınıza koşar öyle yüce gönüllü bir çocuktur..

Kendi ekmeğinde dört tane köpeğiyle yaşayan kalbi tertemiz biridir. Asla bir dejenerasyonuna şahit olmadım asla özel hayatını sormadım irdelemedim beni ilgilendirmedi. Bülent Hanım'ın onun bu kadar cinsel hayatına girmesi eleştirmesine çok üzüldüm. Ailesinden herkes bu özel durumunu bilmeyebilir annesi babası var belki etraflarıyla paylaşmıyorlar. Çok ama çok ayıp çünkü bu işe giderken her yönden örnek aldığı özendiği birinin yanına gittiği için çok heyecanlıydı.

'HERKES DOĞRUSUNU BİLSİN'

'Gitme' dedim... Çünkü bu işin böyle sonlanacağını biliyordum. İşin aslı Selin Ciğerci ile Ebru Gündeş'i seyretmeye gitmesine sinirlenmiş Bülent Hanım herkes doğrusunu böyle bilsin. Bu çocuğun ekmeğiyle oynanmasın. Kişisel hırslarımız rekabet ortamındaki kıskançlıklar olabilir ama en fazla işine son verirsin iftira atmak yakışmadı"