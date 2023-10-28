Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan olay paylaşım!

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat'ın soruşturması devam ediyor. Ünlü fenomenin yasa dışı bahis baronlarının paralarını akladığı iddaları soruşturmanın en çarpıcı detayı idi. Operasyonların ardından paylaşımları dikkat çeken Polat ailesinden sonra bu kez Sıla Doğu da manidar bir paylaşım yaptı.

Polat ailesi soruşturmasına hız kesmeden devam eden polis ekipleri, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun da şirketinde arama yaptı.

Doğu, operasyonun akşamında boğaza sıfır manzaralı evinin içerisini ve manzarasını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Soruşturulan ve mal varlıklarına el konulan isimlerden biri olan Sıla Doğu'nun boğaz manzaralı evini paylaşması sosyal medyada gündem yarattı.







