Malatya'da 13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çocukları Buğra Özdemir’den bir süredir haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda kayıp çoğun ayakkabılarına ikametine 5 kilometre ileride bulunan sulama göleti kenarında rastlanması üzerine çalışmalar gölet üzerine yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİ GÖLETTE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı arama-Kurtarma ekipleri de sevk edilirken, su altı dalgıçlarının yaptığı aramalar sonucunda 3 metre derinlikte Buğra Özdemir’in cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük Buğra’nın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)



