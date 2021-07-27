Malatya’da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.

AĞAÇLARIN ARASINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Beylerderesi Baraj göleti mevkiinde bir barakanın önünde ağaçlar arasında hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 65 yaşlarında Selver Dilsiz’e ait olduğu tespit edilen ceset, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

15 YILDIR BÖLGEDE YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENDİLDİ

Eşinden uzun bir süre önce ayrılan ve tek çocuk babası olan Dilsiz’in yaklaşık 15 yıldır bölge yalnız yaşadığı öğrenildi. (İHA)



