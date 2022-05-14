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Malatya'dan kahreden haber! 2'si bebek, 3 kişi can verdi

14.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bu sabah kahreden bir kaza yaşandı. Kazada aracın sürücüsü Şehmuz Er (29) ve 1 yaşlarındaki Enbiya ile Zeynep Tuaç can verdi. Şarampole devrilen araçta ayrıca 3 kişi de yaralandı.

Malatya'dan kahreden haber! 2'si bebek, 3 kişi can verdi

Kaza, sabah saatlerinde, Kale ilçesi Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Şehmuz Er ile oğlu Enbiya Er ve yakınının kızı Zeynep Tuaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücünün eşi Günay Er (20) ve bacanağı Erdal Tuaç (39) ile onun eşi Melekşah Tuaç (38) ise yaralandı.

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Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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2'si bebek 3 kişinin cansız bedeni de kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası
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