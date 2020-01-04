MAGAZİN
  4. Malezya'nın doğal güzellik ve tarihi eserlerle dolu şehri: Kuala Selangor

Malezya'nın doğal güzellik ve tarihi eserlerle dolu şehri: Kuala Selangor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Çok sayıda tarihi esere ve doğal güzelliğe sahip, 18. yüzyıla kadar Selangor Sultanlığı'nın merkezi olan kent turistik açıdan önem taşıyor - Başkente bir saatlik mesafedeki Kuala Selangor, Malezya'nın 2020'yi turizm yılı ilan etmesiyle ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Kuala Selangor kenti, çok sayıda tarihi eseri ve doğal güzelliği barındırıyor.

Geçmişten bugüne eyalet sultanlıklarının varlık gösterdiği Malezya'da 18. yüzyıla kadar Selangor Sultanlığı'nın merkezi olan kıyı kenti Kuala Selangor, turistik ve ticari açıdan önem taşıyor.

Şehrin ortasından geçen Selangor Nehri'nin, Malay Yarımadası'ndaki İngiliz hakimiyeti yıllarında ticari gemilerin geçişi için kullanıldığı biliniyor.

19. yüzyılın ardından Selangor Sultanlığı'nın eyalete bağlı Klang kentine taşınmasının ardından Kuala Selangor'un ticari önemi azalmış olsa da tarihi şehir, turistik önemini korumayı sürdürüyor.

Şehirde bugün en çok ziyaret edilen mekanlar arasında doğal güzellikler, maymunların yaşadığı ormanlık alanlar, ateş böceği parkı ve kıyı şeridi bulunuyor.

1907'de şehir merkezindeki Melawati tepesine inşa edilen fener kulesi, kentin sembol yapılarından biri olarak biliniyor.

- Fener kulesi ve rasathane sembol yapılar arasında

O dönemde kıyıya yanaşan gemilere yön tayin etme ve şehir genelindeki yangınları gözetleme amacıyla kullanılan 27 metre uzunluğundaki fener kulesi, 18 deniz mili öteden görülebiliyor.

Fener kulesinin yakınında bulunan tarihi rasathane ise Melawati tepesindeki sembol yapılar arasında.

16. yüzyıldan bu yana var olduğu bilinen rasathane, asırlar boyunca ramazan ayının başlangıcını gözetlemek için kullanılmış.

Şehrin diğer sembollerinden Sultan İbrahim Camisi ise Malezya'da beğenilen modern mimarili camiler arasında yer alıyor.

- Farklı inançlar tek şehirde

Malezya'da sultanlık makamını temsil eden sarı renkli kubbesiyle dikkati çeken cami, Selangor'un eski eyalet kralı Sultan Selahaddin Abdul Aziz Şah'ın emriyle 1982 yılında inşa edilmiş.

Şehirde camilerin yanı sıra Katolik kiliseleri ile Budist, Hindu ve Taoist tapınaklarının da bulunduğu Kuala Selangor, farklı inançları bünyesinde barındırmasıyla öne çıkıyor.

1840'da Çinli göçmenlerin yaptırdığı Tian Fu Gong isimli Taoist tapınağı, şehrin en eski tapınaklarından biri olarak kabul ediliyor. Mimarisiyle dikkati çeken tapınak, gün içinde çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Şehirdeki Hindu tapınaklarından Sri Shakti Devasthanam da ziyaretçilerin ilgisini çeken yapılar arasında. İnşası 10 yıl süren ve yapımı 2013'te tamamlanan tapınak, yeni yapılmış olmasına rağmen uzaktan tarihi bir görüntü veriyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a bir saatlik mesafede bulunan Kuala Selangor, Malezya'nın 2020'yi turizm yılı ilan etmesiyle bu yıl çok sayıda ziyaretçi almayı hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske olduTTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu
75 bin eser konteynırda çürüyor75 bin eser konteynırda çürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal güzellik Kuala Selangor malezya

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

75 bin eser konteynırda çürüyor

75 bin eser konteynırda çürüyor

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.