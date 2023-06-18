Maltepe sahilinde görüldü! Tam 4 metre... Pusulasını şaşıran 'pusula denizanası' için uzmanlar uyardı: Zehirli!

Kuzey Denizi'nde ve Akdeniz'de görülen dev denizanaları Marmara Denizi'nde çoğaldı. Son olarak Maltepe sahilinde tam 4 metre boyunda denizanası görüntülendi. 'Pusula' olarak adlandırılan denizanası için uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Söz konusu türün zehirli olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Melek İşinibilir Okyar, "Dokunduğunuzda zehri orta üstü şiddette" diye konuştu.

"BOYLARI 5 METREYE KADAR OLABİLİYOR"

Okyar, ATV Haber'e yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı;

"Maltepe sahilinde görülen türün boy dağılımı 1 metreden 5 metreye kadar olabiliyor. Dokunduğunuzda zehri orta üstü şiddette. Hem savunma hem beslenme amaçlı kullandıkları yakıcı hücreleri var. Yeni yeni türler ürüyor. Denizanalarıyla yüz yüzde geleceğiz."

DENİZANASINA TEMAS EDENLER DİKKAT! BUNU SAKIN YAPMAYIN

"Dokunduğumuzda ne yapmalıyız?" sorusuna da yanıt veren Okyar, "Dokunduğunuzda kaynar suyla yanma hissi gibi bir hissiyat oluşur. Acı, kaşınma, sivilce oluşuyor ve su topluyor o bölge. Mutlaka temas edilen bölge temizlenmeli ancak tatlı su kullanılmamalı. Çünkü tatlı su henüz patlamamış hücrelerin tekrar patlamasına ve zehrin artmasına neden oluyor. Dolayısıyla ilk olarak deniz suyuyla o bölge yıkanmalı. Sonra o bölgeyi bir kartla, tarakla tarar gibi yavaş yavaş taramalıyız ki yapışmış kalmış parçaları alalım." dedi.