Manchester City yıldızı Benjamin Mendy'nin davası başladı! Kilitli 'panik odalarında' kadınlara tecavüz

Benjamin Mendy'nin Ekim 2018 ile Ağustos 2021 arasında 7 farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Fransız sol bek ise suçlamaları reddediyor. Aynı duruşmada eski futbolcu Louise Saha da yargılanıyor.

Saha 8 cinsel saldırı suçuna ek olarak, Mendy'ye işlediği suçlarda yardım ettiği iddiasıyla mahkeme karşısına çıkacak. Her iki kişi de nezarethanede tutulurken davanın 15 hafta sürmesi bekleniyor.

28 yaşındaki Manchester City'nin yıldızı 2018'den 2021'e kadar sekizi tecavüz olmak üzere on suçlamayı reddetti.



Saha'nın bir kulüpte genç kızlarla tanıştığı ve onları Mendy'nin Cheshire'daki izole malikanesine getirdiği iddia ediliyor.

Futbolcunun kızlara tecavüz etmeden önce özel kilitleme mekanizmaları olan panik odalarına kilitlediği iddialar arasında.



