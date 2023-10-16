Mandıra Filozofu oyuncuları kimdir, konusu nedir? Mandıra Filozofu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Mandıra Filozofu bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel'in rol aldığı Mandıra Filozofu filmi komedi türünü ele almıştır. Mandıra Filozofu filmi bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Mandıra Filozofu hakkında detaylı bilgiler
Paraya karşı olan Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. İstanbul’da yaşayan zengin iş adamı Cavit'in, Mustafa Ali’nin arazisini alarak otel yapmak istemesi ile Mustafa Ali’nin hayatı altüst olur. Kuzeni Şükrü aşık olduğu kız Gülşah ile evlenebilmek için Gülşah'ın babası kızını işsiz birisine vermeyeceği için minibüs alıp evlenmek istemektedir. Bu sebeple ortak olan arazinin satılmasını ister. Tabi köyde bir takım komik olaylar yaşanır. Cavit bey, uzun yıllardır yoğun iş temposuna çalışan toplantılardan çıkmayan zengin ve her türlü imkana sahip birisidir fakat ne doğru düzgün tatil yapabilmekte ne de hayatın tadını çıkarabilmektedir. Eşi devamlı ona diyet yaptırmaktadır. Mustafa Ali en sonunda Cavit bey'i ikna eder ve kendisi gibi şehirden uzak yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inandırmıştır. Cavit bey, Şükrü'ye minibüs alır ve Çökertme köyüne yerleşip Mustafa Ali gibi bir hayat sürmeye başlar.
Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Rasim Öztekin - Cavit
Ayda Aksel - Güliz
Eser Eyüboğlu - Şükrü
Begüm Öner - Gülşah
Ahu Sungur - Selin
Hakan Bulut - Halil İbrahim
Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri
Gülnihal Demir - Gülfidan
Merve Dizdar - Sekreter
İlter Kanat - Giovanni
Halil Bozkurt - Gülşah'ın Babası
İlyas İlbey - Eşekli Adam
4 Nisan 2014 tarihinde vizyona giren Mandıra Filozofu, Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmiştir. <