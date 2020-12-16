Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı aldı.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, E.S.’ye (38) ait ikamete operasyon düzenleyip, ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 35 litre sahte rakı, 390 litre sahte şarap, 1.5 kilogram anason ile sahte alkol üretiminde kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulduğu öğrenildi. (İHA)

