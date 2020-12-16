HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

16.12.2020 20:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde sahte alkol üretilen bir eve düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı aldı.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, E.S.’ye (38) ait ikamete operasyon düzenleyip, ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 35 litre sahte rakı, 390 litre sahte şarap, 1.5 kilogram anason ile sahte alkol üretiminde kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

Balıkesir'de koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istendiği iddiasına soruşturmaBalıkesir'de koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istendiği iddiasına soruşturma

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulduğu öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
İbrahim Kalın'dan Avrupa Birliği'ne önemli çağrıİbrahim Kalın'dan Avrupa Birliği'ne önemli çağrı
Sınav açıklaması geldi!Sınav açıklaması geldi!

En Çok Okunan Haberler

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Isparta'da acı olay! Arkadaşlarıyla ava giden genç fenalaşıp, öldü

Isparta'da acı olay! Arkadaşlarıyla ava giden genç fenalaşıp, öldü

İbrahim Kalın: AB, Türkiye'nin çabalarına destek ve katkı sunmalı

İbrahim Kalın'dan Avrupa Birliği'ne önemli çağrı

Metoroloji'den Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Metoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Yarın başlıyor

Antalya'da başhekimden hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazma cezası

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

16 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.