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Manisa’daki küçük depremler sonrası ürküten uyarı!

31.05.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz’de olan peş peşe küçük depremlerin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan bir değerlendirme geldi. Sözbilir açıklamasında küçük sarsıntıların fayları tetikleyebileceğine işaret ederek 7 büyüklüğünde bir depremi etkileyebileceğini belirtti.

Manisa’daki küçük depremler sonrası ürküten uyarı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğünde deprem Manisa, İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin 22 Ocak 2020 yılındaki Akhisar depreminin artçısı olabileceğine dikkat çekti.

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BİRLEŞİM NOKTASI

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremlerin yoğunlaştığı bölge Kırkağaç Fayı, Gelenbe Fayı ve Akhisar Fayı'nın kesişim yerlerinde bulunduğundan stres transferi gerçekleşmekte ve bunun sonucunda adı geçen faylar birbirini tetiklemektedir. Akhisar ve çevresinde 6.3 ile 7 büyüklüğüne varan depremlere neden olabilecek bu üç fayın etki alanındaki yerleşimlerde afet öncesi risk azaltma planlarının uygulanma çalışmalarına hız verilmesi ve kentsel dönüşüm yol haritalarının hazırlanarak uygulamaya konması gerekmektedir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa
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