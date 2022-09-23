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Mansur Yavaş ile vatandaşın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

23.09.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir vatandaşın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Sincan'da muhtarlarla bir araya gelen Yavaş, söz alan ve konuşmak için ayağa kalkan bir kişiye "Oturarak konuşabileceğini" söyledi. Söz alan kişinin "Başkanım siz de ayaktaydınız, bizim oturmamız olmuyor" şekline verdiği yanıt sonrası konuşan Yavaş, muhtarlardan büyük alkış aldı.

Mansur Yavaş ile vatandaşın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da muhtarla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte, muhtarların sorunlarını, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Yavaş'ın, bir vatandaşla yaşadığı diyalog ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"BİZİM OTURMAMIZ OLMUYOR"

Konuşmak için ayağa kalkan kişiye "Muhtarım otur" Yavaş, "Ben muhtar değilim başkanım" cevabını aldı. Yavaş'ın "Değilsen de otur" dediği vatandaş, "Başkanım siz de ayaktaydınız bizim oturmamız olmuyor. Siz de yoruldunuz başkanım." şeklinde yanıt verdi.

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"AYAKTA İFADE VERİYORUM"

Vatandaşın sözleri sonrası Başkan Yavaş ise, "Şimdi şöyle; mahkemeye çıktığınız zaman hesap verilirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum." dedi. Yavaş'ın sözleri, muhtarlar ve dinleyenler tarafından alkış alırken o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Mansur Yavaş Ankara
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