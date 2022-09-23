Mansur Yavaş ile vatandaşın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da muhtarla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte, muhtarların sorunlarını, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Yavaş'ın, bir vatandaşla yaşadığı diyalog ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"BİZİM OTURMAMIZ OLMUYOR"

Konuşmak için ayağa kalkan kişiye "Muhtarım otur" Yavaş, "Ben muhtar değilim başkanım" cevabını aldı. Yavaş'ın "Değilsen de otur" dediği vatandaş, "Başkanım siz de ayaktaydınız bizim oturmamız olmuyor. Siz de yoruldunuz başkanım." şeklinde yanıt verdi.

Bugün katılımcılık ve ortak akıl ilkemiz doğrultusunda Sincanlı muhtarlarımızla bir araya geldik, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek istişarede bulunduk.



Her bölgeye eşit hizmet anlayışımızla Ankaramızı kalkındırmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/YGOiKt8x44 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 22, 2022

"AYAKTA İFADE VERİYORUM"

Vatandaşın sözleri sonrası Başkan Yavaş ise, "Şimdi şöyle; mahkemeye çıktığınız zaman hesap verilirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum." dedi. Yavaş'ın sözleri, muhtarlar ve dinleyenler tarafından alkış alırken o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.



