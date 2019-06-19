MAGAZİN

Manuş Baba askerde! İnanılmaz değişim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Manuş Baba'nın fotoğrafını görenler "yok artık" dedi.

Manuş Baba askerde! İnanılmaz değişim!

Son dönemin sevilen seslerinden Manuş Baba (Mustafa Özkan) askerlik görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı.

5d0a43877af507177c007866

Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesine yorumlar yağdı.

5d0a3fd37af507177c00780f

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın saçları ve sakalları gidince tanınmaz hale gelmiş." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçlar ve sakallar gidince Manuş Baba olmuş Manuş Bebe" ifadelerini kullandı.

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Zor günler geçiriyor! Hayırsız evlat isyanıZor günler geçiriyor! Hayırsız evlat isyanı
Kendi açılışına 3 saat geç geldi! Kimse bir şey demediKendi açılışına 3 saat geç geldi! Kimse bir şey demedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manuş baba Manuş Baba asker

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Okuyucu Yorumları 2 yorum
vatanın emanet edildiği insanlara bakın bu yaşına kadar kaçak mı gezmiş?
Tsk nın kıyafetleri artık modernize edilsin ya çok demode diil mi?????Askerimiz daha iyisine layık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Özbey ateş püskürdü: Benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz!

Zor günler geçiriyor! Hayırsız evlat isyanı

Rihanna kendi açılışına 3 saat geç geldi!

Kendi açılışına 3 saat geç geldi! Kimse bir şey demedi

Justin Bieber, evsiz adama 40 dolar verdikten sonra özel jetine binip malikanesine döndü

Evsiz adama 40 dolar verdikten sonra...

Zerrin Özer'in menajerinden Murat Akıncı açıklaması

'Kendime inanamıyorum' dedi

Demet Akbağ ve Zafer Çika'nın oğlu Ali Çika mezun oldu

Buruk mezuniyet... 'Canımın parçası...'

Bella Hadid'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne özür

Olay paylaşımdan sonra Müslümanlık vurgusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.