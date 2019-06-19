Manuş Baba askerde! İnanılmaz değişim!

Son dönemin sevilen seslerinden Manuş Baba (Mustafa Özkan) askerlik görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı.

Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesine yorumlar yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın saçları ve sakalları gidince tanınmaz hale gelmiş." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçlar ve sakallar gidince Manuş Baba olmuş Manuş Bebe" ifadelerini kullandı.

