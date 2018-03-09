Manuş Baba böyle itiraz etti

Besteci Atilla Yılmaz, Manuş Baba’nın ‘Senden Gayri’ adlı şarkısını izin almadan kullandığını iddia ederek 51 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

Atilla Yılmaz ayrıca MSG tarafından alınan “İki eserin tempoları farklı olsa da ara nağmelerin bire bir aynı olduğu tespit edildi” raporunu mahkemeye sunmuştu.

Davanın reddini isteyen Manuş Baba, önceki gün görülen davada “Bu eser Youtube’da 165 milyon kez izlenmiş ve bizzat benim tarafından bestelenmiştir. Ara nağmelerin aynı olması, eserlerin aynı olacağı anlamına gelmez” ifadelerine yer verdi.

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