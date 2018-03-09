MAGAZİN

Manuş Baba böyle itiraz etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Manuş Baba, “Eteği Belinde” şarkısının çalıntı olduğunu iddia eden besteci Atilla Yılmaz’ın açtığı davanın reddini istedi

Manuş Baba böyle itiraz etti

Besteci Atilla Yılmaz, Manuş Baba’nın ‘Senden Gayri’ adlı şarkısını izin almadan kullandığını iddia ederek 51 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

Atilla Yılmaz ayrıca MSG tarafından alınan “İki eserin tempoları farklı olsa da ara nağmelerin bire bir aynı olduğu tespit edildi” raporunu mahkemeye sunmuştu.

Davanın reddini isteyen Manuş Baba, önceki gün görülen davada “Bu eser Youtube’da 165 milyon kez izlenmiş ve bizzat benim tarafından bestelenmiştir. Ara nağmelerin aynı olması, eserlerin aynı olacağı anlamına gelmez” ifadelerine yer verdi.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manuş baba 'Eteği Belinde

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

Afra Saraçoğlu'nun kaprisi set arkadaşlarını yıldırdı

Afra Saraçoğlu'nun kaprisi set arkadaşlarını yıldırdı

Alişan’a konuşma yasağı

Alişan’a konuşma yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.