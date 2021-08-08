Mardin'i toz fırtınası esir aldı! Kapı ve pencereleri açamadılar

Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

KAPI VE PENCERELERİ AÇAMADILAR

Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.



