Margot Robbie’den balıklama şov!

Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon A Time In Hollywood’da Sharon Tate’i canlandıran ünlü oyuncu Margot Robbie, 72. Cannes Film Festivali galasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dün akşam gerçekleşen gala öncesinde kırmızı halıda poz veren 28 yaşındaki Avustralyalı aktris, galaya gelmeden önce gününü plajda geçirdi.

Beyaz mayosuyla sahile inen Robbie, başarılı atlayışıyla beğeni topladı.

Robbie, suya kusursuz bir şekilde balıklama atladı.

Ünlü oyuncu bir süre yüzdükten sonra kaldığı otele döndü ve gala için hazırlandı.

Galada Chanel imzalı elbisesiyle boy gösteren Robbie, büyük beğeni topladı.