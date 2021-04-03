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Margot Robbie’den Bir Zamanlar... Hollywood’da itirafı

03.04.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Margot Robbie, yaptığı bir açıklamayla rol aldığı Bir Zamanlar... Hollywood’da filminin 20 saatlik versiyonu olduğunu söyledi.

Margot Robbie’den Bir Zamanlar... Hollywood’da itirafı

Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in... Hollywood) filmiyle ilgili Margot Robbie’den çarpıcı açıklama geldi. Oyuncuya göre, filmin bir yerlerde gizlenen 20 saatlik bir versiyonu var.

Margot Robbie söz konusu bilgiyi Variety'ye verdiği yeni röportajda açıkladı. Aslında Robbie'ye David Ayer'in yönettiği ve kendisinin Harley Quinn'i canlandırdığı 2016 yapımı Suicide Squad: Gerçek Kötüler'in (Suicide Squad) daha uzun bir versiyonu olup olmadığı sorulmuştu.

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Oyuncu, Tarantino'nun filminden bahsetmeden önce cevaben, "Kişisel nedenlerden ötürü, yaptığım her filmin beş saatlik versiyonlarını izlemek isterim" diyerek şaka yaptı.

MARGOT ROBBİE: "20 SAATLİK VERSİYONU VAR"

Independent Türkiye’nin haberine göre; Margot Robbie, "Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin 20 saatlik bir versiyonu var... görme fırsatınızın olmadığı ve elbette milyonlarca sebepten son versiyona giremeyen çektiğimiz o kadar çok muhteşem şey var ki" diye ekledi.

BİR ZAMANLAR... HOLLYWOOD’DA HAKKINDA

Bir Zamanlar... Hollywood'da 2019'da vizyona girmişti ve Robbie, Sharon Tate'i oynamıştı. Film aralarında En İyi Film, Tarantino için En İyi Yönetmen, Leonardo DiCaprio için En İyi Erkek Oyuncu ve Brad Pitt için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (kazandı) ödüllerinin de olduğu 10 farklı Oscar'a aday gösterilmişti. Film 161 dakika sürüyor (iki buçuk saatten biraz fazla).

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Margot Robbie
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