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Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri Kapadokya'da başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2020 00:00 | Son Güncelleme

atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa’nın çekimlerine başlandı. Kapadokya Ürgüp’te çekilecek olan Maria ile Mustafa'nın ekibi son hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı. Maria ve Mustafa dizisi çekimlerinden ilk kareler de yayınlandı.

Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri Kapadokya'da başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa’nın çekimlerine başlandı. kapadokya Ürgüp'te çekilecek olan “Maria ile Mustafa”nın ekibi son hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı.
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MARİA VE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya’ya gittiler. Çekimler, pandemi sebebiyle dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek.

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Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

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Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

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ını konu olan “Maria ile Mustafa” yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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