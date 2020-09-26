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Maria ile Mustafa'ya yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Çekimleri Kapadokya’nın Ürgüp ilçesinde devam eden, atv ekranlarının pazar günleri yayınlanan dizisi Maria ile Mustafa’ya Haşmet karakteriyle usta bir oyuncu katıldı.

Maria ile Mustafa'ya yeni oyuncu

Çekimleri Kapadokya’nın Ürgüp ilçesinde devam eden, atv dizisi Maria ile Mustafa’ya Haşmet karakteri ile Rahmi Dilligil katıldı.

Haldun Boysan’ın acı kaybı üzerine diziye katılan Dilligil; “Çok dinamik ve huzurlu bir ekip var. Baştaki kaptan Faruk Teber muhteşem bir dünya kurmuş. Setin yapım ekibi, sakin ve huzuru oluşturmuş bir ekip. Burada bu ekiple ve oyuncular ile birlikte olduğum için çok mutluyum” dedi.

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Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor. Usta yönetmen Faruk Teber’in yönetmen koltuğuna oturduğu Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Maria ile Mustafa her pazar saat 20.00’de atv’de ekrana geliyor.

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