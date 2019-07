Mariano: Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefi olamaz

"AVRUPA İÇİN BÖYLE GENİŞ BİR KADRO KURMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray ve diğer takımların yapacakları transferlerin kalite anlamında Süper Lig'e mutlaka katkı sağlayacağını söyleyen Mariano, "Her takımın, özellikle büyük takımların her geçen sene daha da güçlenmeleri çok normal aslında. Şimdi rakiplerimize bakıyorsunuz; yaptıkları transferler var. Mutlaka güçlenmeleri ve yeni oyuncular getirmeleri gerekiyor. Çünkü önlerinde 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Onların da hedefi tabii bizi yenip, önümüze geçip, tekrar şampiyon olabilmek. Bizim de aynı şekilde 2 senedir şampiyon olduğumuz için bu başarıyı devam ettirmemiz ve bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden de yapılan transferler var. Mutlaka aramıza yeni arkadaşlarımız da katılabilir. Bundan önce yapılan transferlerin hepsi kaliteli ve iyi oyuncular. Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için böyle geniş bir kadro kurmamız gerekiyor. Ancak genel olarak hem bizim hem de rakiplerimizin yaptığı transferler ligin kalitesi anlamında da mutlaka daha iyi olacaktır. Lig kalitesi de her geçen sene gelen futbolcularla ve yapılan katkılarla daha da artacaktır" diye konuştu.