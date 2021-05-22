Mark Wahlberg tanınmaz halde! Yeni rolü için 13 kilo aldı

Oyuncu Mark Wahlberg, baş rolünü üstlendiği Father Stu adlı film için, özel bir beslenme programı uygulayarak kilo aldı. Şu anda eskisinden 13 kilo fazlası olan Wahlberg, Mel Gibson'ın sevgilisi Rosalind Ross'ın yönettiği Stu'da sonradan rahip olan eski bir boksörü canlandırıyor.

Mark Wahlberg, şef Lawrence Duran'ın gözetimi altında günde 7 bin kalorilik bir beslenme programı uygulayarak kilo aldı.

Normal kiloda bir erkeğin gün içinde tüketmesi gereken kalori miktarının 2 bin 500.



BİR GÜNDE YEDİ BİN KALORİ TÜKETTİ

Şef Duran'ın açıkladığına göre Mark Wahlberg, kilo alma sırasında günde sekiz öğün yemek yedi. Bu süreçte doktorlar ve bir beslenme danışmanı, Mark Wahlberg'in sağlığını bozmadan kilo alması için çaba harcadı.

Kilo alma sürecinde Mark Wahlberg, sabahın 03.00'ünde uyanıp kahvaltı öncesi dört tane yumurta yedi. Sonra egzersiz programını uyguladı ve ardından da sabah kahvaltısını yaptı. Gün içinde de iyi karbonhidratlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, protein tüketerek beslendi. Şef Duncan'ın anlattığına göre Wahlberg, kilo alma sırasında bir gün içinde neredeyse bir düzine yumurta yedi.