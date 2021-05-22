MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mark Wahlberg tanınmaz halde! Yeni rolü için 13 kilo aldı

Mark Wahlberg tanınmaz halde! Yeni rolü için 13 kilo aldı

22.05.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Mark Wahlberg de rolü için kilo alan ve değişime uğrayan ünlü isimlerin arasına katılıdı. 49 yaşındaki oyuncu Stu filminde eski bir boksörü canlandırdığı rolü için 13 kilo birden aldı.

Mark Wahlberg tanınmaz halde! Yeni rolü için 13 kilo aldı

Oyuncu Mark Wahlberg, baş rolünü üstlendiği Father Stu adlı film için, özel bir beslenme programı uygulayarak kilo aldı. Şu anda eskisinden 13 kilo fazlası olan Wahlberg, Mel Gibson'ın sevgilisi Rosalind Ross'ın yönettiği Stu'da sonradan rahip olan eski bir boksörü canlandırıyor.

BGUS_2130695_004

Mark Wahlberg, şef Lawrence Duran'ın gözetimi altında günde 7 bin kalorilik bir beslenme programı uygulayarak kilo aldı.

BGUS_2130695_008

Normal kiloda bir erkeğin gün içinde tüketmesi gereken kalori miktarının 2 bin 500.
BGUS_2130695_017

BİR GÜNDE YEDİ BİN KALORİ TÜKETTİ

Şef Duran'ın açıkladığına göre Mark Wahlberg, kilo alma sırasında günde sekiz öğün yemek yedi. Bu süreçte doktorlar ve bir beslenme danışmanı, Mark Wahlberg'in sağlığını bozmadan kilo alması için çaba harcadı.

BGUS_2130695_009

Kilo alma sürecinde Mark Wahlberg, sabahın 03.00'ünde uyanıp kahvaltı öncesi dört tane yumurta yedi. Sonra egzersiz programını uyguladı ve ardından da sabah kahvaltısını yaptı. Gün içinde de iyi karbonhidratlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, protein tüketerek beslendi. Şef Duncan'ın anlattığına göre Wahlberg, kilo alma sırasında bir gün içinde neredeyse bir düzine yumurta yedi.

BGUS_2130695_012

SABAH 3'TE KALKIP YEMEK YEDİ

Şef Duran'ın açıkladığına göre Mark Wahlberg, kilo alma sırasında günde sekiz öğün yemek yedi. Bu süreçte doktorlar ve bir beslenme danışmanı, Mark Wahlberg'in sağlığını bozmadan kilo alması için çaba harcadı. Kilo alma sürecinde Mark Wahlberg, sabahın 03.00'ünde uyanıp kahvaltı öncesi dört tane yumurta yedi. Sonra egzersiz programını uyguladı ve ardından da sabah kahvaltısını yaptı.

BGUS_2130695_015

Gün içinde de iyi karbonhidratlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, protein tüketerek beslendi. Şef Duncan'ın anlattığına göre Wahlberg, kilo alma sırasında bir gün içinde neredeyse bir düzine yumurta yedi.

BGUS_2130695_020
Film setinden yansıyan fotoğraflarda Mark Wahlberg'in olduğundan daha kilolu görünmesi için göbek bölgesinde protez kullanıldığı da görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
'Annemin ölümünden sonra alkole ve uyuşturucuya sürüklendim''Annemin ölümünden sonra alkole ve uyuşturucuya sürüklendim'
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

217 milyon dolar hareketlilik! Parayı Bitcoin'e yatırmışlar

217 milyon dolar hareketlilik! Parayı Bitcoin'e yatırmışlar

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

Beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İsyan etti! "Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?"

İsyan etti! "Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?"

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisinden iddialı pozlar

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisinden iddialı pozlar

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.