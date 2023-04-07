Market alışverişi yapar gibi Tesla aldı! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla resmen Türkiye piyasasındaki yerini aldı. Sosyal medyada “4/4 Türkiye” ifadeleriyler satışların başladığını duyuran otomobil devi 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle araç satışlarına başladığını duyurdu. İlk teslimantın Mayıs ayında yapılacağı Tesla için ön siparişini oluşturduğu anları sosyal medyadan paylaşan Fatih Aydın isimli bir kişi kısa sürede dikkatleri çekti.

DAKİKALAR İÇİNDE SİPARİŞ ETTİ

Sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde Tesla Model Y’nin satışa sunulmasından sonra Aydın’ın dakikalar içinde siparişini oluşturduğu anlar paylaşıldı. Aydın gönderisine “Tesla sipariş ediyorum” notunu eklerken kullanıcıların da ilgisi üzerinde yoğunlaştı.

TESLA TÜRKİYE FİYATLARI...

3 farklı güç seçeneği ile satışa sunulan Model Y, giriş versiyonunda arkadan itişli olarak 455 km menzil sunuyor ve 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunuluyor. Model Y'nin çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip Long Range versiyonu ise, 533 kilometre menzil ile 1 milyon 619 bin 532 TL'den satın alınabilecek. Tesla'nın Türkiye'deki en pahalı versiyonu ise, Model Y Performance oldu. Çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip otomobil 514 km menzile sahip ve fiyatı da 1 milyon 778 bin 832 TL olarak açıklandı.