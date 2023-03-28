1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL... Evini gezdirince viral oldu: Spor salonu, kayak pisti, havuz,spa...

Sosyal medyadan 1+1 evini gezdiren bir gencin videosu gündem yaratmayı başardı. Bir rezidansın 38. katında oturduğunu dile getiren genç aylık kirasının 35 bin TL olduğunu söyleyerek evini gezdirmeye başladı. Asansörle yaşadığı daireye çıkmadan önce apartmanda bulunan spor salonu, kayak pisti, havuz ve spa olduğunu söyleyen genç kiranın yanında aylık 6 bin TL aidat ödediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları gencin gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplarken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoya tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl bir ödeme?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu paraya kredi çekip ev sahibi olursun” yorumunu ekledi.