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  4. 1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL... Evini gezdirince viral oldu: Spor salonu, kayak pisti, havuz,spa...

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL... Evini gezdirince viral oldu: Spor salonu, kayak pisti, havuz,spa...

28.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 1+1 dairesine aylık 35 bin TL kira ve 6 bin TL aidat ödediğini söyleyen bir gencin videosu kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda evini gezdiren gencin videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Sosyal medyadan 1+1 evini gezdiren bir gencin videosu gündem yaratmayı başardı. Bir rezidansın 38. katında oturduğunu dile getiren genç aylık kirasının 35 bin TL olduğunu söyleyerek evini gezdirmeye başladı. Asansörle yaşadığı daireye çıkmadan önce apartmanda bulunan spor salonu, kayak pisti, havuz ve spa olduğunu söyleyen genç kiranın yanında aylık 6 bin TL aidat ödediğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medya kullanıcıları gencin gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplarken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoya tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl bir ödeme?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu paraya kredi çekip ev sahibi olursun” yorumunu ekledi.

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