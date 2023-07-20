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Market kıyafetinin uygunsuz olduğunu söylediler! Sosyal medyadan isyan etti... Açtı ağzını yumdu gözünü

20.07.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlar sayesinde 70 binden fazla takipçiye ulaşan fenomen Dasha, süpermarket kıyafetinin uygunsuz bulunması üzerine duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Fenomen isim spor sütyen ve tayttan oluşan kombinin uygunsuz olarak nitelendirilmesi üzerine, “Her yere bunları giyiyorum” dedi.

TikTok’ta yaptığı sağlıklı yaşam tüyoları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dasha, bir market alışverişi sırasında tanımadığı bir kadının yanına gelerek kıyafetini süpermarket için uygunsuz bulduğunu söyledi. Kadının tavrı üzerine şaşıran ve aynı zamanda sinirlenen Dasha, “Süpermarkette bir kadın kıyafetimin uygunsuz olduğunu ve örtmem gerektiğini söyledi. Spor kıyafetlerimi her yere giyiyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde kullanıcıların büyük bir bölümü Dasha’nın tepkisini onayladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnsanların sağlıksız ruh hallerine asla teslim olmayın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Nefret yorumları gerçekten bu kadar somut mu?” yorumunu ekledi.

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