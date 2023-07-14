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  4. TikTok fenomeni plastik cerrah ameliyat sırasında canlı yayın açarak soruları cevapladı! Gözünün yaşına bakmadılar

TikTok fenomeni plastik cerrah ameliyat sırasında canlı yayın açarak soruları cevapladı! Gözünün yaşına bakmadılar

14.07.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta kısa sürede fenomene dönüşen Dr. Katharine Roxanne Grawe sosyal medyada canlı yayın açarak ameliyatı hayranlarına anbean gösterdi. Ameliyat sırasında hastasıyla ilgilenmeyi bırakarak sosyal medyadan gelen soruları cevaplamaya başlayan doktor tıp lisansının elinden alındığını itiraf etti.

Ünlü TikTok plastik cerrahı Dr. Katharine Roxanne Grawe, canlı yayında gerçekleştirdiği bazı başarısız prosedürlerden sonra tıp lisansının elinden alındığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki bir hastanede plastik cerrah olarak görev yapan Dr. Grawe, ameliyat sırasında TikTok canlı yayını açarak ünlendi. Hastane yetkililerinin resmi uyarılarına rağmen ameliyatı canlı yayınlarında görevini yarıda bırakarak sosyal medyadan gelen soruları cevaplandıran doktorun cezası ağır oldu.

TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

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Sosyal medyadaki takipçi sayısı binleri aşınca hastalarının sayısında artış olmaya başlayan Dr. Grawe’in yaptığı ameliyatların ardından hastaların yaşadığı hayati komplikasyonlar tek tek mahkemede açıklandı. Liposuction, Brezilya poposu kaldırma ve cilt germe ameliyatı olan bir hastanın, bir hafta sonra personelin karnında "boş hava" bulması üzerine nasıl hastaneye kaldırıldığı anlatıldı. Karaciğeri hasar gördüğü için beyin fonksiyonlarını da kaybettiği tespit edildi. Başka bir hastanın ise enfeksiyon geçirdiği ifade edildi.

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Dr. Grawe’in Canlı yayına devam etmesi ve hastaların yaşadığı diğer sorunlar nedeniyle, şimdi tıbbi lisansı elinden alındı ve hastalarından birine yaklaşık 350.000 Euro (10 milyon 294 bin 455 TL) tazminat ödemesine karar verildi.

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