TikTok fenomeni plastik cerrah ameliyat sırasında canlı yayın açarak soruları cevapladı! Gözünün yaşına bakmadılar

Ünlü TikTok plastik cerrahı Dr. Katharine Roxanne Grawe, canlı yayında gerçekleştirdiği bazı başarısız prosedürlerden sonra tıp lisansının elinden alındığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki bir hastanede plastik cerrah olarak görev yapan Dr. Grawe, ameliyat sırasında TikTok canlı yayını açarak ünlendi. Hastane yetkililerinin resmi uyarılarına rağmen ameliyatı canlı yayınlarında görevini yarıda bırakarak sosyal medyadan gelen soruları cevaplandıran doktorun cezası ağır oldu.

TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Sosyal medyadaki takipçi sayısı binleri aşınca hastalarının sayısında artış olmaya başlayan Dr. Grawe’in yaptığı ameliyatların ardından hastaların yaşadığı hayati komplikasyonlar tek tek mahkemede açıklandı. Liposuction, Brezilya poposu kaldırma ve cilt germe ameliyatı olan bir hastanın, bir hafta sonra personelin karnında "boş hava" bulması üzerine nasıl hastaneye kaldırıldığı anlatıldı. Karaciğeri hasar gördüğü için beyin fonksiyonlarını da kaybettiği tespit edildi. Başka bir hastanın ise enfeksiyon geçirdiği ifade edildi.

Dr. Grawe’in Canlı yayına devam etmesi ve hastaların yaşadığı diğer sorunlar nedeniyle, şimdi tıbbi lisansı elinden alındı ve hastalarından birine yaklaşık 350.000 Euro (10 milyon 294 bin 455 TL) tazminat ödemesine karar verildi.