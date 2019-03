Marketlerde pirinç torbalarına vurmaktan neden zevk alırız?

Süpermarketlerde siz de denk gelmiş ya da bizzat kendiniz yapmışsınızdır: Paketli baklagillere vurmak :) Bu şekilde ifade edince kulağa tuhaf gelse de aslında bunu birçoğumuz gerçekleştiriyoruz. Bu olayın bir de açık bakliyatlara elleri daldırma versiyonu var. Pirinç, mercimek, nohut veya fasulye gibi gıdalar uzaktan sanki "bana dokun" diye seslenir ve o an iç sesimizi dinleriz. Çocukluğunuza inin sevgili okur, o pirinç çuvalına elinizi daldırdığınızda sizin de gözleriniz uzaklara dalmamış mıydı?...

Görüyoruz ki bu durum yurt dışında da değişmiyor. İnsan her yerde insan... Bir sosyal medya kullanıcısı yaptıkları bu anlamsız rahatlatıcı hareketi paylaşmış ve birçok insan bu akıma kapılmış. Twiter kullanıcısı, süpermarkete her girdiğinde 'bir torba pirinçle karşılaştığında' derleme videosu yaptı. Bu video oldukça kişisel gözükse de aslında insanlar 'ben de yapıyorum' şeklinde geri dönüşlerde bulundu.

"Süpermarkette pirinç torbalarını her gördüğümde"

everytime i see rice bags at the supermarket pic.twitter.com/Y1J7RyG4gO